Marches 5 et 10 km pour la prévention du cancer du sein Quai Jules Defaure Saujon
Quai Jules Defaure Port de Ribérou Saujon Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Don, au profit
de la recherche et du bien-être des patientes
Début : 2025-10-12 09:15:00
fin : 2025-10-12
Dans le cadre d’Octobre Rose, deux marches sont organisées par l’association « Les 3 roses ».
Quai Jules Defaure Port de Ribérou Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 71 26 50
English :
As part of October Rose, two walks are being organized by the association « Les 3 roses ».
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers werden zwei Wanderungen von der Organisation « Les 3 roses » organisiert.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, l’associazione « Les 3 roses » organizza due passeggiate.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación « Les 3 roses » organiza dos marchas.
L’événement Marches 5 et 10 km pour la prévention du cancer du sein Saujon a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Saujon