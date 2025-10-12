Marches 5 et 10 km pour la prévention du cancer du sein Quai Jules Defaure Saujon

Marches 5 et 10 km pour la prévention du cancer du sein Quai Jules Defaure Saujon dimanche 12 octobre 2025.

Marches 5 et 10 km pour la prévention du cancer du sein

Quai Jules Defaure Port de Ribérou Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Don, au profit

de la recherche et du bien-être des patientes

Début : 2025-10-12 09:15:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dans le cadre d’Octobre Rose, deux marches sont organisées par l’association « Les 3 roses ».

Quai Jules Defaure Port de Ribérou Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 71 26 50

English :

As part of October Rose, two walks are being organized by the association « Les 3 roses ».

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers werden zwei Wanderungen von der Organisation « Les 3 roses » organisiert.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, l’associazione « Les 3 roses » organizza due passeggiate.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación « Les 3 roses » organiza dos marchas.

