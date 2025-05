Marchés animés – Descartes, 6 juillet 2025 10:00, Descartes.

Indre-et-Loire

Marchés animés Descartes Indre-et-Loire

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

Vivez le marché dominical de Descartes en musique dimanche 6 juillet avec Thibault Bernier dimanche 13 juillet avec Black train 66.0 dimanche 20 juillet avec Roda Minima dimanche 27 juillet avec Blue Zephyr.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Enjoy the Descartes Sunday market with music: Sunday July 6 with Thibault Bernier Sunday July 13 with Black train 66.0 Sunday July 20 with Roda Minima Sunday July 27 with Blue Zephyr.

German :

Erleben Sie den Sonntagsmarkt in Descartes mit Musik: Sonntag, 6. Juli mit Thibault Bernier Sonntag, 13. Juli mit Black train 66.0 Sonntag, 20. Juli mit Roda Minima Sonntag, 27. Juli mit Blue Zephyr.

Italiano :

Godetevi il mercato domenicale Descartes con la musica: domenica 6 luglio con Thibault Bernier domenica 13 luglio con Black train 66.0 domenica 20 luglio con Roda Minima domenica 27 luglio con Blue Zephyr.

Espanol :

Disfrute del mercado dominical Descartes con música: domingo 6 de julio con Thibault Bernier domingo 13 de julio con Black train 66.0 domingo 20 de julio con Roda Minima domingo 27 de julio con Blue Zephyr.

