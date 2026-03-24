Marchés aux plantes Parc des Bayles Isle
Marchés aux plantes Parc des Bayles Isle dimanche 29 mars 2026.
Marchés aux plantes
Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Les Amis des Fleurs d’Isle vous invitent à venir célébrer le retour du printemps au marché aux plantes.
Plants, fleurs, arbustes, conseils de passionnés et bonne humeur vous attendent.
Restauration sur place pour prolonger le plaisir.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marchés aux plantes
L’événement Marchés aux plantes Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole
Prochains événements à Isle (Haute-Vienne)
- Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Anim’Ados Isle — 27 mars 2026
- Concert des Fouteurs de Joie Centre Culturel Robert Margerit Isle — 28 mars 2026
- Chasse aux oeufs à Isle Parc des Bayles Isle — 29 mars 2026
- Tapis de conte (0-3 ans) Centre Culturel Robert Margerit Isle — 1 avril 2026
- Exposition Le salon joue les prolongations Médiathèque municipale Isle — 3 avril 2026