Marchés aux plantes Parc des Bayles Isle

Marchés aux plantes

Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les Amis des Fleurs d’Isle vous invitent à venir célébrer le retour du printemps au marché aux plantes.

Plants, fleurs, arbustes, conseils de passionnés et bonne humeur vous attendent.

Restauration sur place pour prolonger le plaisir.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marchés aux plantes

L’événement Marchés aux plantes Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole