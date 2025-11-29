Marchés aux puces de Metz METZ EXPO Metz

Marchés aux puces de Metz

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans.

On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.

C’est le rendez-vous des amateurs de brocante, d’antiquités et d’objets de collection bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…Tout public

METZ EXPO 1 rue Grange aux Bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

English :

Brocantes, antiques, furniture, knick-knacks, display items and curiosities… the Flea Markets celebrate a tradition that goes back more than 30 years.

You’ll find a wide range of goods, mainly from the late 19th and early 20th centuries.

It’s the place to be for lovers of secondhand goods, antiques and collectibles: curios, furniture, paintings, decorative objects, curiosities and showcases, lithographs, bronzes, porcelain, enamels, postcards, stamps, coins…

German :

Trödel, Antiquitäten, Möbel, Nippes, Schaufensterobjekte und Kuriositäten… Die Flohmärkte feiern auf dem Gelände des Parks eine über 30 Jahre alte Tradition.

Hier findet man ein sehr breites Spektrum an Waren, die hauptsächlich aus dem späten 19. und frühen 20.

Hier treffen sich Liebhaber von Trödel, Antiquitäten und Sammlerobjekten: Nippes, Möbel, Gemälde, Dekorationsgegenstände, Kuriositäten oder Vitrinenobjekte, Lithografien, Bronzen, Porzellan, Emaille, Postkarten, Briefmarken, Münzen…

Italiano :

Oggetti di seconda mano, antiquariato, mobili, soprammobili, vetrine e curiosità… i Mercatini delle Pulci celebrano una tradizione che risale a più di 30 anni fa.

Troverete una vasta gamma di prodotti, principalmente della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo.

È il luogo ideale per gli amanti dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo: curiosità, mobili, dipinti, oggetti decorativi, curiosità, litografie, bronzi, porcellane, smalti, cartoline, francobolli, monete, ecc.

Espanol :

Artículos de segunda mano, antigüedades, muebles, cachivaches, escaparates y curiosidades… los mercadillos celebran una tradición que se remonta a hace más de 30 años.

Encontrará una gran variedad de artículos, principalmente de finales del siglo XIX y principios del XX.

Es el lugar ideal para los amantes de los objetos de segunda mano, antigüedades y objetos de colección: curiosidades, muebles, cuadros, objetos de decoración, curiosidades, litografías, bronces, porcelanas, esmaltes, postales, sellos, monedas, etc.

