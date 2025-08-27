Marchés d’Autun Place du Champ-de-Ma Autun

Marchés d’Autun Place du Champ-de-Ma Autun mercredi 27 août 2025.

Marchés d’Autun

Place du Champ-de-Ma Parking place de l’hôtel de ville Autun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 05:00:00
fin : 2025-10-29 13:00:00

Date(s) :
2025-08-27 2025-08-29 2025-09-03 2025-09-05 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-15 2025-10-17 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31

Marchés de producteurs locaux.   .

Place du Champ-de-Ma Parking place de l’hôtel de ville Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 00  autun@autun.com

English : Marchés d’Autun

German : Marchés d’Autun

Italiano :

Espanol :

L’événement Marchés d’Autun Autun a été mis à jour le 2025-08-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II