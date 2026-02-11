Marchés d’Autun Place du Champ-de-Ma Autun

Marchés d’Autun

Place du Champ-de-Ma Parking place de l’hôtel de ville Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-02-11 05:00:00

fin : 2026-02-27 13:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17

Retrouvez le Marché des producteurs locaux deux fois par semaine !

Rendez-vous sur la Place du Champs de Mars pour flâner entre les étals, rencontrer nos producteurs locaux et faire le plein de produits de saison !

Le vendredi, le marché s’installe en plein air et sous les halles d’Autun, situées sous la mairie.

Le mercredi, profitez d’un petit marché plus intimiste. .

Place du Champ-de-Ma Parking place de l’hôtel de ville Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 00 autun@autun.com

