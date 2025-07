MARCHÉS DE CRÉATEURS À PAIMBŒUF Camping de l’Estuaire Paimbœuf

Camping de l’Estuaire 1 chemin de l’Estuaire Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-07-17 17:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Nathalie vous invite au 1er marché de créatrices / créateurs organisé cet été au camping de Paimbœuf.

Pour vous proposer de découvrir de belles créations locales , elle est entourée d’artisans du pays de Retz.

Seront à ses côtés Chloé @atelier.coquelicot ( créations fleurs séchées) , Magalie @les_aiguilles_de_mag ( créations couture), Patrice ( créations bois) et Jessica @barracaplantes44 ( potions magiques ).

Et bien sûr, vous pourrez y découvrir ses nouvelles créations en carterie et autres féeries de papier ( boîtes à bijoux, range bloc notes, paniers gourmands…etc).

Nous vous espérons nombreux à venir découvrir ces nouvelles créations !

Tous les jeudis du 17 juillet au 21 août de 17h à 22h.

Vous pourrez également profiter du bar à cocktails !

– Ouvert à tous

– Entrée libre et gratuite

– Accès aux personnes à mobilité réduite .

Camping de l’Estuaire 1 chemin de l’Estuaire Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 71 25 66 nathalie.decourcy@free.fr

