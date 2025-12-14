Marchés de fêtes LOURDES Lourdes

Marchés de fêtes

LOURDES Halles de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-31

2025-12-21

Exceptionnellement pour les fêtes de fin d’année, les Halles de Lourdes ouvriront leurs portes à des horaires spécifiques

– Dimanche 21 décembre de 6h à 14h30

– Mardi 23 décembre de 5h à 18h

– Mercredi 24 décembre de 5h à 18h

– Mardi 30 décembre de 5h à 18h

– Mercredi 31 décembre de 5h à 18h

Profitez de ces horaires exceptionnels pour préparer vos fêtes avec des produits frais et locaux !

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Halles de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 11

English :

Exceptionally for the festive season, Les Halles de Lourdes will open its doors at special times:

– Sunday December 21 from 6am to 2.30pm

– Tuesday December 23rd from 5am to 6pm

– Wednesday, December 24th, 5am to 6pm

– Tuesday, December 30th, 5am to 6pm

– Wednesday, December 31st, 5am to 6pm

Take advantage of these exceptional opening hours to prepare for the holidays with fresh, local produce!

For further information, please contact us below.

