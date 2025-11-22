Marchés de la Sainte Catherine Sue la rive gauche Montignac-Lascaux

Marchés de la Sainte Catherine

Sue la rive gauche Rue du quatre septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

9h 17h divers stands (gourmandises, vêtements, linge de maison, artisanat, pépiniéristes. Confréries du miel et des abeilles (défilé à 9h30, intronisation à 11h). Gratuit

De place en place rive gauche, baladez vous pour découvrir les stands gourmandises, vêtements, linge de maison, artisanats, pépiniéristes…

Vous pourrez également aller à la rencontre des confréries présentes ce jour à l’occasion du Chapitre de la confrérie du Miel et des Abeilles. Elles représentent les us et coutumes de notre pays dans le but de valoriser les produits, les recettes de terroir et des savoir-faire. Les confréries défileront à 9h30 pour se diriger vers l’église puis à 11h dans le sens inverse pour se rendre devant la mairie afin de procéder aux intronisations.

N’oublions pas le traditionnel marché du samedi matin, place Carnot où vos producteurs locaux seront là pour vous accueillir comme chaque semaine.

Vos commerçants et restaurateurs seront ravis de vous recevoir pour partager un moment convivial autour d’un repas ou vous conseiller dans vos achats ! .

Sue la rive gauche Rue du quatre septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00 accueil@montignac-lascaux.fr

English : Marchés de la Sainte Catherine

9 a.m. 5 p.m.: various stalls (delicacies, clothing, household linen, crafts, nurserymen, etc.). Honey and bee brotherhoods (parade at 9:30 am, induction at 11 am). Free

German : Marchés de la Sainte Catherine

9h 17h: Verschiedene Stände (Leckereien, Kleidung, Wäsche, Kunsthandwerk, Gärtnereien. Honig- und Bienenbruderschaften (Umzug um 9:30 Uhr, Aufnahme in die Bruderschaft um 11 Uhr). Kostenlos

Italiano :

dalle 9.00 alle 17.00: bancarelle varie (prelibatezze, abbigliamento, biancheria per la casa, artigianato, vivaisti, ecc.) Confraternite del miele e delle api (sfilata alle 9.30, induzione alle 11.00). Ingresso libero

Espanol : Marchés de la Sainte Catherine

De 9.00 a 17.00 h: puestos diversos (delicatessen, ropa, ropa de hogar, artesanía, viveristas, etc.). Cofradías de la miel y de las abejas (desfile a las 9.30 h, inducción a las 11 h). Entrada gratuita

L’événement Marchés de la Sainte Catherine Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère