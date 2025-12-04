Marchés de Noël à l’atelier Algue Atelier Algue Marseille 1er Arrondissement

Marchés de Noël à l’atelier Algue

Jeudi 4 décembre 2025 de 18h à 21h.

Jeudi 11 décembre 2025 de 18h à 21h.

Jeudi 18 décembre 2025 de 18h à 22h. Atelier Algue 47 rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

L’atelier Algue fête Noël chaque jeudi soirs de décembre et organise un marché de créateurs rassemblant céramiques, dessins, photos, sérigraphies, bijoux et vêtements créés à Marseille.

Atelier Algue 47 rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 72 31 20 hlne.sergent@gmail.com

English :

Atelier Algue celebrates Christmas every Thursday evening in December with a designer market featuring ceramics, drawings, photos, silkscreen prints, jewelry and clothing created in Marseille.

German :

Das Atelier Algue feiert jeden Donnerstagabend im Dezember Weihnachten und organisiert einen Designermarkt mit Keramiken, Zeichnungen, Fotos, Siebdrucken, Schmuck und Kleidung, die in Marseille hergestellt wurden.

Italiano :

Ogni giovedì sera di dicembre, l’Atelier Algue celebra il Natale con un mercatino di design che presenta ceramiche, disegni, foto, serigrafie, gioielli e abbigliamento creati a Marsiglia.

Espanol :

Todos los jueves de diciembre por la noche, el Atelier Algue celebra la Navidad con un mercado de diseño en el que se exponen cerámicas, dibujos, fotos, serigrafías, joyas y ropa creados en Marsella.

