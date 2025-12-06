MARCHÉS DE NOËL AU CHÂTEAU DE MALMONT

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Le Château de Malmont devient un royaume enchanté, le temps de deux week-ends magiques.

Le Château de Malmont devient un royaume enchanté, le temps de deux week-ends magiques. En présence de 70 exposants artisans créations locales et artisanales, gourmandises, décorations et idées cadeaux pour tous les goûts.

Plongez dans l’univers féerique de Noël avec des animations pour petits et grands. Au programme

– Rencontre avec le Père Noël dans le somptueux Salon Rouge, près de la cheminée

– Photos souvenirs sur le traîneau du Père Noël dans un décor féerique

– Atelier Lettre au Père Noël les enfants écrivent leur souhait et le glissent dans la boîte aux lettres magique

– Balade à dos d’âne dans le parc du château Ferme pédagogique (dimanche uniquement)

– Pêche aux canards pour les plus petits

– Château gonflable pour s’amuser en toute liberté

– Dégustation dans notre caveau jusqu’à 22h

– Food-trucks sur place sucré, salé, boissons chaudes…

Entrée gratuite

Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner Illuminations, musique, surprises et magie au rendez-vous .

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 64 61

English :

Château de Malmont becomes an enchanted kingdom for two magical weekends.

German :

Das Schloss Malmont wird für zwei magische Wochenenden zu einem verzauberten Königreich.

Italiano :

Château de Malmont diventa un regno incantato per due magici fine settimana.

Espanol :

El Château de Malmont se convierte en un reino encantado durante dos fines de semana mágicos.

L’événement MARCHÉS DE NOËL AU CHÂTEAU DE MALMONT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS