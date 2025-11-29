Marchés de Noël avec le comité de jumelage

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Partez à la découverte des marchés de Noël d’Offenburg et de Gengenbach au départ de Lons-le-Saunier avec le Comité de Jumelage. .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 48 17 28 comitejumelage.lons@gmail.com

English : Marchés de Noël avec le comité de jumelage

German : Marchés de Noël avec le comité de jumelage

Italiano :

Espanol :

L’événement Marchés de Noël avec le comité de jumelage Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION