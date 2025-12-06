MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX Badaroux
MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX Badaroux samedi 6 décembre 2025.
MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX
La biogue Badaroux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Au programme
10:00 Venez assister à la cuisson du pain aux Bories.
Sur place crêpes, châtaignes, chocolat chaud, vin chaud, …
13:30 Nombreux exposants locaux dont les écoles, des commerçants et artisans, créateurs et producteurs avec vente de produits alimentaires.
14h30 animation du marché par Loz’Banda
Vin chaud, chocolat, crèpes, châtaignes, …
15h course aux étoiles pour les enfants.
Photo avec le père Noël offerte.
Réservation exposants 06 59 07 21 13 .
La biogue Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 6 59 07 21 13
English :
L’événement MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX Badaroux a été mis à jour le 2025-12-01 par 48-OT Mende