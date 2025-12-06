MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX Badaroux

MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX

La biogue Badaroux Lozère

Au programme

10:00 Venez assister à la cuisson du pain aux Bories.

Sur place crêpes, châtaignes, chocolat chaud, vin chaud, …

13:30 Nombreux exposants locaux dont les écoles, des commerçants et artisans, créateurs et producteurs avec vente de produits alimentaires.

14h30 animation du marché par Loz’Banda

Vin chaud, chocolat, crèpes, châtaignes, …

15h course aux étoiles pour les enfants.

Photo avec le père Noël offerte.

Réservation exposants 06 59 07 21 13 .

La biogue Badaroux 48000 Lozère

