Marchés de Noël de Buchy Sous les halles Buchy

Marchés de Noël de Buchy

Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Le comité des fêtes de Buchy vous invite le week-end du 13 et 14 décembre à son Marché de Noël

De 9h à 18h, retrouvez les commerçants et artisans de votre région sous les célèbres halles de Buchy et venez faire le plein d’idées cadeaux !

Nous vous y attendons nombreux sous les halles de Buchy. .

comitedesfetesdebuchy@gmail.com

