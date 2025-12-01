Marchés de Noël de Buchy Sous les halles Buchy
Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Le comité des fêtes de Buchy vous invite le week-end du 13 et 14 décembre à son Marché de Noël
De 9h à 18h, retrouvez les commerçants et artisans de votre région sous les célèbres halles de Buchy et venez faire le plein d’idées cadeaux !
Nous vous y attendons nombreux sous les halles de Buchy. .
