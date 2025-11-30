Marchés de Noël de Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 11:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Créateurs locaux, idées cadeaux originales, ambiance chaleureuse et gourmandises à partager vous attendent tout au long de nos Christmas Markets.Au programme : une sélection de créateurs locaux pour dénicher vos cadeaux de Noël, des animations conviviales et, bien sûr, toutes les saveurs de nos restaurateurs à savourer sur place.???? Venez flâner, faire vos emplettes de fêtes et partager un moment magique à Magmaa !Retrouvez tous les samedis un foodtruck sucré pour accompagner vos achats et ravir vos papilles !Événement Facebook

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200