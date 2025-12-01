Marchés de Noël des créateurs et à la gastronomie Aubagne

Marchés de Noël des créateurs et à la gastronomie

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 19h. Bas du cours Foch et cours Barthélémy Aubagne Bouches-du-Rhône

Au total, une soixantaine d’exposants seront ainsi réunis pour le plus grand plaisir des petits comme des grands, ravis de découvrir et déguster des produits authentiques et de dénicher aussi des idées de cadeaux vraiment originales.

Parmi les stands présents charcuteries, fromages, épices, fruits de mer, foie gras, pains d’épices, miels, fruits secs, nougats, confitures, chocolats, confiseries, et autres dragées. Ce florilège de saveurs sucrées et salées réveillera les papilles des visiteurs et constituera une mise en lumière de la variété et de la qualité des produits du terroir, notamment ceux présentés par les célèbres enseignes aubagnaises proposant du safran, des coquillages ou des biscuits. Les étals consacrés aux boissons et autres spiritueux complèteront cette sélection.



Le marché de Noël des créateurs, donnera à voir la richesse de nos savoir-faire artisanaux, illustrés au travers d’un large choix de pièces tout à fait uniques bougies, bijoux, arts décoratifs, parfums, cosmétiques, accessoires, prêt-à-porter.

Les commerçants du centre-ville seront bien sûr associés à cet événement convivial. .

In all, some sixty exhibitors will be on hand to delight young and old alike, who will be delighted to discover and taste authentic products, as well as to unearth some truly original gift ideas.

