MARCHÉS DE NOËL

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

La féérie de Noël s’installe sur le Port de Carnon le samedi 29 novembre et dans les rues de Mauguio le dimanche 30 novembre !

De 11h à 19h, diverses animations gratuites rythment ces deux journées déambulations musicales, jeux en bois, maquilleuses, barbes à papa, manèges interactifs, … Petits et grands, venez faire le plein de magie à Mauguio Carnon !

Entre deux activités, découvrez les stands enchantés des traditionnels marchés de Noël ! Artisanats, produits locaux, décorations, accessoires, … laissez-vous emporter par les douces saveurs des fêtes de fin d’année.

Samedi et dimanche, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël, de la Mère Noël et de son lutin à 15h ! Une arrivée suivie par l’illumination du sapin à 17h30, un moment magique à vivre tous ensemble.

À Mauguio Carnon, magie rime aussi avec solidarité !

Dimanche 30 novembre de 9h à 14h30 à Mauguio, conjuguez bonnes actions et bonnes affaires à l’occasion du vide greniers de Noël ! Affaires pour petits et grands accessoires, jouets, mode, livres … Avec ses nombreux exposants, le vide greniers de Noël est une véritable source d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Vous souhaitez contribuer ? Vous pouvez faire un don le jour même en apportant vos objets pour enfants (en bon état). Recette intégralement reversée à l’association Le Gang des Lutins. Récolte organisée par l’Agence Century 21 de Mauguio en partenariat avec le Pôle Jeunesse et Médiation.

Samedi 29 novembre Sur le Port, Carnon

Dimanche 30 novembre Cœur de Ville, Mauguio .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 05 15

English :

Christmas lights up the Port of Carnon on Saturday, November 29 and the streets of Mauguio on Sunday, November 30!

German :

Der Weihnachtszauber zieht am Samstag, den 29. November, in den Hafen von Carnon und am Sonntag, den 30. November, in die Straßen von Mauguio ein!

Italiano :

Il Natale arriva al Porto di Carnon sabato 29 novembre e nelle strade di Mauguio domenica 30 novembre!

Espanol :

La Navidad llega al puerto de Carnon el sábado 29 de noviembre y a las calles de Mauguio el domingo 30 de noviembre

L’événement MARCHÉS DE NOËL Mauguio a été mis à jour le 2025-11-18 par 34 OT MAUGUIO-CARNON