Marchés de Noël

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Artisans, créateurs et produits locaux. Buvette et plateaux repas.

8 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 45 55

English :

Craftsmen, designers and local products. Refreshment bar and lunch trays.

German :

Handwerker, Designer und lokale Produkte. Getränkestand und Essensplatten.

Italiano :

Artigiani, designer e prodotti locali. Bar e vassoi per il pranzo.

Espanol :

Artesanos, diseñadores y productos locales. Bar de refrescos y bandejas de comida.

L’événement Marchés de Noël Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Châtillonnais en Berry