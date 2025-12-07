Marchés de Noël Palluau-sur-Indre
Marchés de Noël Palluau-sur-Indre dimanche 7 décembre 2025.
8 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Artisans, créateurs et produits locaux. Buvette et plateaux repas.
8 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 45 55
English :
Craftsmen, designers and local products. Refreshment bar and lunch trays.
German :
Handwerker, Designer und lokale Produkte. Getränkestand und Essensplatten.
Italiano :
Artigiani, designer e prodotti locali. Bar e vassoi per il pranzo.
Espanol :
Artesanos, diseñadores y productos locales. Bar de refrescos y bandejas de comida.
L’événement Marchés de Noël Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Châtillonnais en Berry