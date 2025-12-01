MARCHÉS DE TRESSERRE Tresserre
MARCHÉS DE TRESSERRE Tresserre vendredi 19 décembre 2025.
Espace des Oliviers Tresserre Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Marché Gourmand de Tresserre
Les vendredis de 17h à 21h à la place des Oliviers.
Une semaine sur deux, les semaines impaires
Eleveurs et artisans et commerçants locaux
Venez nombreux !
Espace des Oliviers Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34 mairie@tresserre.fr
English :
Tresserre Gourmet Market
Fridays from 5pm to 9pm at Place des Oliviers.
Every other week, on odd-numbered weeks
Breeders and local craftsmen and merchants
Come one, come all!
