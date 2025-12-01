MARCHÉS DE TRESSERRE Tresserre

MARCHÉS DE TRESSERRE

Espace des Oliviers Tresserre Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Marché Gourmand de Tresserre

Les vendredis de 17h à 21h à la place des Oliviers.

Une semaine sur deux, les semaines impaires

Espace des Oliviers

Eleveurs et artisans et commerçants locaux

Venez nombreux !

Espace des Oliviers Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Tresserre Gourmet Market

Fridays from 5pm to 9pm at Place des Oliviers.

Every other week, on odd-numbered weeks

Place des Oliviers

Breeders and local craftsmen and merchants

Come one, come all!

