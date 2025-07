Marchés des arts et de l’artisanat Séné

Marchés des arts et de l’artisanat Séné dimanche 6 juillet 2025.

Marchés des arts et de l’artisanat

Ruelle du Recteur Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-08-31 13:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le temps d’une promenade de la place de l’Église au jardin du presbytère, venez à la rencontre d’artistes peintres, créateurs de bijoux et couturiers ou encore écrivains, potiers et photographes. Prenez le temps de flâner parmi les œuvres et créations originales exposées à la vente.

Tous les dimanches du 6 juillet au 31 août, de 10h à 13h, entrée gratuite. .

Ruelle du Recteur Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

L’événement Marchés des arts et de l’artisanat Séné a été mis à jour le 2025-05-30 par ADT 56