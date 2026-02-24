Marchés des Producteurs de Pays Angoulême
Marchés des Producteurs de Pays Angoulême jeudi 18 juin 2026.
Marchés des Producteurs de Pays
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-06-18
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
Ils ont lieu de juin à fin août sur tout le territoire de la Charente à partir de 18h.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49
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English :
The Marchés des Producteurs de Pays are festive markets held exclusively by local producers.
They take place from June to the end of August throughout the Charente region, starting at 6pm.
L’événement Marchés des Producteurs de Pays Angoulême a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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