Avermes

Marchés des producteurs de pays

Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La saison 2026 des Marchés des Producteurs de Pays démarre !

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Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42

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English :

The 2026 Marché des Producteurs de Pays season gets underway!

L’événement Marchés des producteurs de pays Avermes a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région