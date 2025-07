Marchés des Producteurs de Pays Cuzorn

Marchés des Producteurs de Pays Cuzorn mardi 8 juillet 2025.

Marchés des Producteurs de Pays

Salle polyvalente Cuzorn Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-08 18:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Vente à emporter et consommation sur place des produits proposé, tables et chaises à disposition, animations diverses. Merci d’apporter vos couverts pour les repas pris sur place.

Salle polyvalente Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 94 33

English : Marchés des Producteurs de Pays

Takeaway and on-site consumption of the products offered, tables and chairs available, various activities. Please bring your cutlery for meals taken on site.

German : Marchés des Producteurs de Pays

Verkauf zum Mitnehmen und Verzehr der angebotenen Produkte vor Ort, Tische und Stühle stehen zur Verfügung, verschiedene Animationen. Bitte bringen Sie Ihr Besteck für die vor Ort eingenommenen Mahlzeiten mit.

Italiano :

Vendita da asporto e consumo in loco dei prodotti offerti, tavoli e sedie a disposizione, intrattenimento vario. Si prega di portare le proprie posate per i pasti in loco.

Espanol : Marchés des Producteurs de Pays

Venta para llevar y consumo in situ de los productos ofrecidos, mesas y sillas disponibles, animaciones diversas. Se ruega traer cubiertos propios para las comidas in situ.

L’événement Marchés des Producteurs de Pays Cuzorn a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Fumel Vallée du Lot