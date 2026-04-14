Marchés des Producteurs de Pays de Toulon, Boulevard de la République, Lorgues, Lorgues

Marchés des Producteurs de Pays de Toulon Samedi 6 juin, 08h00 Boulevard de la République, Lorgues Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Les marchés des producteurs de Pays sont des marchés 100% agriculteurs et artisans. Ils sont portés par les Chambres d’Agriculture et rentrent dans la démarche de Bienvenue à la ferme. Le marché de Toulon compte 20 agriculteurs.

Il est ouvert à l’année, tous les samedis matins de janvier à décembre.

Il s’agit d’un lieu coloré où les produits sont vendus par les agriculteurs. Vous pouvez échanger sur les conditions de productions et la qualité de leurs produits.

Certains producteurs peuvent vous proposer une visite de leur exploitation.

A très vite sur nos marchés.

Boulevard de la République, Lorgues Boulevard de la République Lorgues 83510 Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marché des producteurs de Pays : 100% agriculteurs marche alimentation

Hervé Fabre Photography