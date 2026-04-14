Marchés des producteurs de Pays du Castellet, Le Plan du Castellet, Le Castellet

Marchés des producteurs de Pays du Castellet Samedi 6 juin, 08h00 Le Plan du Castellet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Les marchés des producteurs de Pays sont des marchés 100% agriculteurs et artisans. Ils sont portés par les Chambres d’Agriculture et rentrent dans la démarche de Bienvenue à la ferme. Le marché du Castellet compte 8 exposants.

Il est ouvert à l’année, tous les samedis matins de janvier à décembre.

Il s’agit d’un lieu coloré où les produits sont vendus par les agriculteurs. Vous pouvez échanger sur les conditions de productions et la qualité de leurs produits.

Certains producteurs peuvent vous proposer une visite de leur exploitation.

A très vite sur nos marchés !

Le Plan du Castellet Place Herrischried 83330 Le Castellet Le Castellet 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marché des producteurs de Pays : 100% agriculteurs et artisans marche alimentation

Hervé Fabre Photography