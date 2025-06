Marchés des Producteurs de Pays – Saint-Macaire 18 juillet 2025 19:00

Marchés des Producteurs de Pays
Saint-Macaire

2025-07-18 19:00:00

2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

Attention, nouvel emplacement, retrouvez les marchés de producteurs de pays en bas des remparts de Saint-Macaire

Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront non seulement de rencontrer en direct les agriculteurs, déguster leurs produits et découvrir la jolie cité médiévale de Saint-Macaire.

Restauration sur place animation musicale. .

Bas des Remparts

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

