Marchés des Producteurs de Pays Sainte-Mondane 7 juillet 2025 19:00

Dordogne

Marchés des Producteurs de Pays Au bord de la rivière (suivre Flèchage) Sainte-Mondane Dordogne

Rendez-vous à Sainte-Mondane, au bord de la rivière, tous les lundis dès 19h du 7 juillet au 1er septembre pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .

Au bord de la rivière (suivre Flèchage)

Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 71 73

English : Marchés nocturnes de Sainte-Mondane

? Join us in Sainte-Mondane, on the banks of the river, every Monday from 7pm from July 7 to September 1, for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the spot ?

German : Marchés nocturnes de Sainte-Mondane

? Dann treffen Sie sich in Sainte-Mondane, am Ufer des Flusses, jeden Montag ab 19 Uhr vom 7. Juli bis zum 1. September zum Marché des Producteurs de Pays! Genießen Sie eine gesellige Atmosphäre, saisonale Bauernprodukte und eine lokale Mahlzeit vor Ort. ?

Italiano :

? Unitevi a noi a Sainte-Mondane, sulle rive del fiume, ogni lunedì dalle 19.00 dal 7 luglio al 1° settembre per i Marchés des Producteurs de Pays! Godetevi un’atmosfera amichevole, prodotti agricoli di stagione e un pasto locale sul posto?

Espanol : Marchés nocturnes de Sainte-Mondane

? Únase a nosotros en Sainte-Mondane, a orillas del río, todos los lunes a partir de las 19:00 h, del 7 de julio al 1 de septiembre, para asistir a las Marchés des Producteurs de Pays Disfrute de un ambiente acogedor, de productos agrícolas de temporada y de una comida local en el mismo lugar ?

