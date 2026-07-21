Informations pratiques

Verdelais

Marchés des Producteurs de Pays

Place des Allées Verdelais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Véritables vitrines des producteurs et des savoir faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs. Ils vous permettront non seulement de rencontrer en direct les agriculteurs, déguster leur produits et découvrir des villes et des villages girondins.

Animation musicale tout au long de la soirée .

Place des Allées Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Marchés des Producteurs de Pays

L’événement Marchés des Producteurs de Pays Verdelais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de l’Entre-deux-Mers