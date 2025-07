Marchés des Producteurs de Pays Villeneuve-sur-Lot

Marchés des Producteurs de Pays Villeneuve-sur-Lot vendredi 18 juillet 2025.

Marchés des Producteurs de Pays

Place l’Amiral Courbet Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Les marchés des producteurs de pays de dérouleront dans une ambiance musicale et conviviale avec un concert de 20h à 23h.

Pour rappel, pensez à amener vos couverts. C’est plus pratique, plus économique et plus écologique !

Soirée animée par Pascal Chatel.

Place l’Amiral Courbet Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 01 39

English : Marchés des Producteurs de Pays

The local farmers’ markets will be held in a friendly, musical atmosphere, with a concert from 8pm to 11pm.

Remember to bring your own cutlery. It’s more practical, more economical and more ecological!

Hosted by Pascal Chatel.

German : Marchés des Producteurs de Pays

Die Märkte der Landwirte finden in einer musikalischen und geselligen Atmosphäre statt, mit einem Konzert von 20.00 bis 23.00 Uhr.

Zur Erinnerung: Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen. Das ist praktischer, günstiger und umweltfreundlicher!

Der Abend wird von Pascal Chatel moderiert.

Italiano :

I mercati contadini locali si svolgeranno in un’atmosfera amichevole e musicale, con un concerto dalle 20.00 alle 23.00.

Ricordatevi di portare le vostre posate. È più pratico, più economico e più ecologico!

La serata sarà condotta da Pascal Chatel.

Espanol : Marchés des Producteurs de Pays

Los mercados agrícolas locales se celebrarán en un ambiente agradable y musical, con un concierto de 20:00 a 23:00 horas.

Recuerde traer sus propios cubiertos. Es más práctico, más económico y más respetuoso con el medio ambiente

La velada será presentada por Pascal Chatel.

