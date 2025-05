Marchés des producteurs et marchés fermiers – Bailly-en-Rivière, 6 juin 2025 17:00, Bailly-en-Rivière.

Seine-Maritime

Marchés des producteurs et marchés fermiers Bailly-en-Rivière Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 17:00:00

fin : 2025-06-06 20:00:00

2025-06-06

Venez à la rencontre des producteurs locaux sur nos marchés de centre bourg et fermiers et remplissez votre panier de saveurs locales.

Rendez-vous le vendredi 06 juin 2025 chez les Escargots de Céline à Bailly-en-Rivière de 17h00 à 20h00.

Consultez dès maintenant le calendrier complet des marchés sur le site www.falaisesdutalou.fr.

Action organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Normandie

Bailly-en-Rivière 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr

English : Marchés des producteurs et marchés fermiers

Come and meet local producers at our town center and farmers’ markets and fill your basket with local flavors.

See you on Friday 06 June 2025 at Les Escargots de Céline in Bailly-en-Rivière from 5pm to 8pm.

Check out the full market calendar at www.falaisesdutalou.fr.

Organized in partnership with the Normandy Chamber of Agriculture

German :

Treffen Sie auf unseren Märkten im Stadtzentrum und auf den Bauernmärkten lokale Produzenten und füllen Sie Ihren Korb mit lokalen Köstlichkeiten.

Wir treffen uns am Freitag, den 06. Juni 2025, bei Les Escargots de Céline in Bailly-en-Rivière von 17.00 bis 20.00 Uhr.

Den vollständigen Marktkalender finden Sie ab sofort unter www.falaisesdutalou.fr.

Diese Aktion wird in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer der Normandie organisiert

Italiano :

Venite a conoscere i produttori locali nei mercati del centro e degli agricoltori e riempite il vostro cestino di sapori locali.

Ci vediamo venerdì 06 giugno 2025 presso Les Escargots de Céline a Bailly-en-Rivière dalle 17.00 alle 20.00.

Consultate il calendario completo dei mercati su www.falaisesdutalou.fr.

Organizzato in collaborazione con la Camera dell’Agricoltura della Normandia

Espanol :

Venga a conocer a los productores locales en el centro de nuestra ciudad y en los mercados de agricultores y llene su cesta de sabores locales.

Nos vemos el viernes 06 de junio 2025 en Les Escargots de Céline en Bailly-en-Rivière de 17h a 20h.

Consulte el calendario completo de los mercados en www.falaisesdutalou.fr.

Organizado en colaboración con la Cámara de Agricultura de Normandía

L’événement Marchés des producteurs et marchés fermiers Bailly-en-Rivière a été mis à jour le 2025-05-21 par Communauté de communes des Falaises du Talou