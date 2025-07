Marchés d’été Cap BD Hôtel Saint Simon Angoulême

Marchés d’été Cap BD Hôtel Saint Simon Angoulême samedi 26 juillet 2025.

Marchés d’été Cap BD

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26 2025-08-02

Les deux marchés d’été organisés par Cap BD se dérouleront pendant l’exposition « In vino Fabulas » du collectif Café Creed.

.

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

English :

The two summer markets organized by Cap BD will take place during the « In vino Fabulas » exhibition by the Café Creed collective.

German :

Die beiden von Cap BD organisierten Sommermärkte finden während der Ausstellung « In vino Fabulas » des Kollektivs Café Creed statt.

Italiano :

I due mercati estivi organizzati da Cap BD si svolgeranno durante la mostra « In vino Fabulas » del collettivo Café Creed.

Espanol :

Los dos mercados de verano organizados por Cap BD tendrán lugar durante la exposición « In vino Fabulas » del colectivo Café Creed.

L’événement Marchés d’été Cap BD Angoulême a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême