Marchés d’été de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer

Port de plaisance et place de la République Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-08-26 13:00:00

2025-07-14 2025-07-15 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-28 2025-07-29 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-25 2025-08-26

Profitez de deux marchés complémentaires au marché du samedi sous les halles médiévales. De quoi remplir votre panier de produits frais et locaux !

Le lundi matin port de plaisance

Le mardi matin place de la République (centre-ville)

Port de plaisance et place de la République Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

English : Marchés d’été de Dives-sur-Mer

Every Monday in the summer, take advantage of the market on the port to fill your basket with local flavors.

German : Marchés d’été de Dives-sur-Mer

Profitieren Sie von zwei Märkten, die den Samstagsmarkt in den mittelalterlichen Markthallen ergänzen. So können Sie Ihren Einkaufskorb mit frischen und lokalen Produkten füllen!

Am Montagmorgen: Jachthafen

Dienstagmorgen: Place de la République (Stadtzentrum)

Italiano :

Approfittate di due mercati complementari a quello del sabato sotto le sale medievali del mercato coperto. Riempite il vostro cestino di prodotti freschi locali!

Lunedì mattina: marina

Martedì mattina: Place de la République (centro città)

Espanol :

Aproveche los dos mercados complementarios al del sábado bajo los pabellones cubiertos del mercado medieval. Llene su cesta de productos locales frescos

Lunes por la mañana: puerto deportivo

Martes por la mañana: Place de la République (centro de la ciudad)

