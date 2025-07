Marchés d’été de Pays-de-Clerval Pays-de-Clerval

Place du Gravier Pays-de-Clerval Doubs

Gratuit

Début : 2025-07-30 17:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Chaque été, en juillet et en août, la commune de Pays-de-Clerval et les producteurs locaux vous donnent rendez-vous sur la place du Gravier, de 17h à 23h pour les traditionnels marchés de l’été au bord du Doubs.

Produits locaux alimentaires, créations artisanales. Vous pourrez trouver sur place fruits et légumes, viande et charcuterie, fromages, confiseries, pain, miel, escargots, glaces et bière artisanale à consommer sur place ou à emporter.

Venez goûter les produits de saison et échanger avec les producteurs locaux en toute convivialité.

Buvette et restauration installées sous une structure permanente. .

Place du Gravier Pays-de-Clerval 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 81 80 mairie@clerval.fr

