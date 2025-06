Marchés d’été de producteurs – Saint-Pierre-Toirac 2 juillet 2025 18:00

Marchés d'été de producteurs Place des Platanes Saint-Pierre-Toirac Lot

2025-07-02 18:00:00

2025-07-02 20:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Pendant les mois de juillet et août, venez découvrir les marchés d’été des producteurs locaux, primeurs, fromagers, viticulteurs, boulangers et traiteurs sur la place du village avec possibilité de restauration sur place.

Une visite du clocher de l’église est proposée ainsi que des animations musicales.

Tous les mercredis entre 18h et 20h sur la place du village à Saint-Pierre-Toirac .

Place des Platanes

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 58 74

English :

During July and August, come and discover the summer markets featuring local producers, greengrocers, cheesemakers, winemakers, bakers and caterers in the village square, with the possibility of on-site catering.

A tour of the church tower and musical entertainment are also on offer.

German :

In den Monaten Juli und August finden auf dem Dorfplatz Sommermärkte mit lokalen Erzeugern statt, auf denen Sie sich verpflegen können. Dazu gehören Obst- und Gemüsehändler, Käser, Winzer, Bäcker und Feinkosthändler.

Außerdem werden eine Besichtigung des Kirchturms und musikalische Unterhaltung angeboten.

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, venite a scoprire i mercati estivi con i produttori locali, i fruttivendoli, i casari, i viticoltori, i panettieri e i ristoratori nella piazza del villaggio, con la possibilità di mangiare all’interno.

È prevista anche una visita al campanile della chiesa e un intrattenimento musicale.

Espanol :

En julio y agosto, venga a descubrir los mercados de verano con productores locales, fruterías, queserías, viticultores, panaderías y catering en la plaza del pueblo, con la posibilidad de comer en casa.

También hay una visita a la torre de la iglesia y espectáculos musicales.

L’événement Marchés d’été de producteurs Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Vallée de la Dordogne