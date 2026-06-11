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Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer

Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Rond-Point de Verdun

Adresse : Plage de Criel

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Marchés d’été Plage de Criel sur Mer

Rond-Point de Verdun Plage de Criel Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Marchés d’été à la plage de Criel !
Les beaux jours reviennent, et avec eux les marchés d’été !
Retrouvez producteurs et artisans.
Un bon moment pour découvrir des bons produits et profiter de l’air marin.   .

Rond-Point de Verdun Plage de Criel Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20 

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English : Marchés d’été Plage de Criel sur Mer

L’événement Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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