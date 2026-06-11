Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer
Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer dimanche 23 août 2026.
Criel-sur-Mer
Marchés d’été Plage de Criel sur Mer
Rond-Point de Verdun Plage de Criel Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Marchés d’été à la plage de Criel !
Les beaux jours reviennent, et avec eux les marchés d’été !
Retrouvez producteurs et artisans.
Un bon moment pour découvrir des bons produits et profiter de l’air marin. .
Rond-Point de Verdun Plage de Criel Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20
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English : Marchés d’été Plage de Criel sur Mer
L’événement Marchés d’été Plage de Criel sur Mer Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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