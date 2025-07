Marchés d’été semi-nocturne Châteauneuf-de-Galaure

Marchés d’été semi-nocturne Châteauneuf-de-Galaure mardi 8 juillet 2025 18:00:00.

Marchés d’été semi-nocturne

Place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : Mardi 2025-07-08 18:00:00

fin : 2025-08-26 21:30:00

2025-07-08 2025-07-22 2025-08-12 2025-08-26

Venez passer un bon moment et découvrir les différents stands d’artisans et de producteurs locaux. Concert et restauration sur place.

Place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20

English :

Come and have a good time and discover the various stalls of local craftsmen and producers. Live music and on-site catering.

German :

Verbringen Sie eine gute Zeit und entdecken Sie die verschiedenen Stände von Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten. Konzert und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a divertirvi e a scoprire le varie bancarelle di artigiani e produttori locali. Musica dal vivo e cibo in loco.

Espanol :

Venga a divertirse y a descubrir los distintos puestos de artesanos y productores locales. Música en directo y comida in situ.

