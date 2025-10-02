Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond

Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond Loire

Tarif : – –

Date : 
Début : Samedi 2025-10-02 07:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00

Début : Samedi 2025-10-02 07:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Marché de produits manufacturés, producteurs, fruits & légumes, alimentaire, bazar…

Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr

English :

Market of manufactured products, producers, fruits & vegetables, food, bazaar?

German :

Markt für Fertigwaren, Hersteller, Obst und Gemüse, Lebensmittel, Basar?

Italiano :

Mercato dei manufatti, produttori, frutta e verdura, alimenti, bazar?

Espanol :

Mercado de productos manufacturados, productores, frutas y verduras, alimentación, bazar..

L’événement Marchés du centre ville Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès