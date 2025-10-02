Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond
Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond Loire
Début : Samedi 2025-10-02 07:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
2025-10-02
Marché de produits manufacturés, producteurs, fruits & légumes, alimentaire, bazar…
Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr
English :
Market of manufactured products, producers, fruits & vegetables, food, bazaar?
German :
Markt für Fertigwaren, Hersteller, Obst und Gemüse, Lebensmittel, Basar?
Italiano :
Mercato dei manufatti, produttori, frutta e verdura, alimenti, bazar?
Espanol :
Mercado de productos manufacturados, productores, frutas y verduras, alimentación, bazar..
L’événement Marchés du centre ville Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès