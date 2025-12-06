Marches du Loperhethon 2025 Salle Le Trimaran Loperhet

Marches du Loperhethon 2025

Salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Le Loperhethon vous propose 2 circuits de marche au profit du Télethon

– un circuit de 8,2km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h00.

et

– un circuit 5,5km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h30.

Les départs se font à la salle Le Trimaran à Loperhet.

Plan fourni sur place.

Inscriptions sur place.

Et parce qu’une marche, ça creuse… une collation (boisson + crêpe) vous sera offerte à l’arrivée ! .

+33 6 84 49 76 33

