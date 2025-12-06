Marches du Loperhethon 2025 Salle Le Trimaran Loperhet
Marches du Loperhethon 2025
Salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Le Loperhethon vous propose 2 circuits de marche au profit du Télethon
– un circuit de 8,2km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h00.
et
– un circuit 5,5km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h30.
Les départs se font à la salle Le Trimaran à Loperhet.
Plan fourni sur place.
Inscriptions sur place.
Et parce qu’une marche, ça creuse… une collation (boisson + crêpe) vous sera offerte à l’arrivée ! .
Salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 84 49 76 33
