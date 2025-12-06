Marches du Loperhethon 2025 Salle Le Trimaran Loperhet

Marches du Loperhethon 2025 Salle Le Trimaran Loperhet samedi 6 décembre 2025.

Marches du Loperhethon 2025

Salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Le Loperhethon vous propose 2 circuits de marche au profit du Télethon

– un circuit de 8,2km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h00.
et
– un circuit 5,5km, avec un départ à partir de 9h00 et jusqu’à 14h30.

Les départs se font à la salle Le Trimaran à Loperhet.
Plan fourni sur place.
Inscriptions sur place.

Et parce qu’une marche, ça creuse… une collation (boisson + crêpe) vous sera offerte à l’arrivée !   .

Salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 84 49 76 33 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marches du Loperhethon 2025 Loperhet a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS