Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville
Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville dimanche 12 avril 2026.
Marches en soutien à la restauration du Marité
Quai Pleville Départ au village du Marité Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Ensemble pour sauver le terre-neuvier Le Marité
2 boucles autour de Granville
Départs au village du Marité quai d’Orléans
9h : bons marcheurs : boucle de 13 km
14h30 : boucle de 6 km
Organisé par Rando 5 et Les Amis du Marité
Sur place food-truck, buvette, crêpes
Chiens non autorisés
Recettes destinées au projet de restauration du terre-neuvier Marité .
Quai Pleville Départ au village du Marité Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 42 29 06 randocinq50@gmail.com
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English : Marches en soutien à la restauration du Marité
L’événement Marches en soutien à la restauration du Marité Granville a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Granville Terre et Mer