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Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville

Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville

Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Quai Pleville

Adresse : Départ au village du Marité

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Marches en soutien à la restauration du Marité

Quai Pleville Départ au village du Marité Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Ensemble pour sauver le terre-neuvier Le Marité

2 boucles autour de Granville
Départs au village du Marité quai d’Orléans
9h : bons marcheurs : boucle de 13 km
14h30 : boucle de 6 km

Organisé par Rando 5 et Les Amis du Marité
Sur place food-truck, buvette, crêpes
Chiens non autorisés
Recettes destinées au projet de restauration du terre-neuvier Marité   .

Quai Pleville Départ au village du Marité Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 42 29 06  randocinq50@gmail.com

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English : Marches en soutien à la restauration du Marité

L’événement Marches en soutien à la restauration du Marité Granville a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Granville Terre et Mer