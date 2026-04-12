Marches en soutien à la restauration du Marité Quai Pleville Granville

Marches en soutien à la restauration du Marité

Quai Pleville Départ au village du Marité Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Ensemble pour sauver le terre-neuvier Le Marité

2 boucles autour de Granville

Départs au village du Marité quai d’Orléans

9h : bons marcheurs : boucle de 13 km

14h30 : boucle de 6 km

Organisé par Rando 5 et Les Amis du Marité

Sur place food-truck, buvette, crêpes

Chiens non autorisés

Recettes destinées au projet de restauration du terre-neuvier Marité .

Quai Pleville Départ au village du Marité Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 42 29 06 randocinq50@gmail.com

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English : Marches en soutien à la restauration du Marité

L’événement Marches en soutien à la restauration du Marité Granville a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Granville Terre et Mer