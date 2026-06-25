Sanchey

Marchés estivaux & Marchés nocturnes

19 rue Lac Sanchey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les marchés de l’été arrivent aux Nids du Lac !

Du 5 juillet au 23 août, venez profiter de nos rendez-vous estivaux au bord du lac à Sanchey

Marchés estivaux

Au programme Produits locaux, Artisanat, Restauration, Animations

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel au bord de l’eau.Tout public

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19 rue Lac Sanchey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 49 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The summer markets are coming to Les Nids du Lac!

From July 5 to August 23, come enjoy our summer events on the shores of Lake Sanchey

Summer Markets

On the agenda: Local products, crafts, food, and entertainment

A fun time to share with family or friends in an exceptional setting by the water.

L’événement Marchés estivaux & Marchés nocturnes Sanchey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION