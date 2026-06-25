Marchés estivaux & Marchés nocturnes Sanchey
Marchés estivaux & Marchés nocturnes Sanchey dimanche 5 juillet 2026.
Sanchey
Marchés estivaux & Marchés nocturnes
19 rue Lac Sanchey Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les marchés de l’été arrivent aux Nids du Lac !
Du 5 juillet au 23 août, venez profiter de nos rendez-vous estivaux au bord du lac à Sanchey
Marchés estivaux
Au programme Produits locaux, Artisanat, Restauration, Animations
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel au bord de l’eau.Tout public
0 .
19 rue Lac Sanchey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 49 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The summer markets are coming to Les Nids du Lac!
From July 5 to August 23, come enjoy our summer events on the shores of Lake Sanchey
Summer Markets
On the agenda: Local products, crafts, food, and entertainment
A fun time to share with family or friends in an exceptional setting by the water.
L’événement Marchés estivaux & Marchés nocturnes Sanchey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION