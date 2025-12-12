Marchés et foires dans le monde romain Le Blanc
Marchés et foires dans le monde romain
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Conférence sur le thème de l’archéologie par Gérard Coulon, conservateur en chef honoraire du Patrimoine.
Le marché (PDFHOOXP) apparaît pour la première fois à Rome au III siècle avant JC. Débitant surtout la viande et le poisson, il se concrétise peu à peu par des constructions spécifiques destinées à l’abriter. Souvent entouré de portiques, il est équipé de comptoirs de vente et de bancs pour les mesures. On partira à la découverte des PDFHOOD à Rome, en Italie, en Libye et, bien sûr, en Gaule. 3 .
English :
Lecture on the theme of archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.
