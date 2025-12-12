Marchés et foires dans le monde romain Le Blanc

Marchés et foires dans le monde romain

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Conférence sur le thème de l’archéologie par Gérard Coulon, conservateur en chef honoraire du Patrimoine.

Le marché (PDFHOOXP) apparaît pour la première fois à Rome au III siècle avant JC. Débitant surtout la viande et le poisson, il se concrétise peu à peu par des constructions spécifiques destinées à l’abriter. Souvent entouré de portiques, il est équipé de comptoirs de vente et de bancs pour les mesures. On partira à la découverte des PDFHOOD à Rome, en Italie, en Libye et, bien sûr, en Gaule. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

Lecture on the theme of archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

