Marchés festifs de l’été 2025 Châtillon-sur-Seine

Marchés festifs de l’été 2025

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-08-19 23:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Les marchés festifs de l’été, organisés par l’association Ô Cœur des Châtillonnais, sont de retour ! Retrouvez-nous chaque mardi, à partir de 18h, du 15 juillet au 26 août 2025 à l’esplanade du Cours l’Abbé à Châtillon-sur-Seine Changement de décor pour plus d’espace et de sécurité mais toujours autant de convivialité et de fun.

Buvette et restauration sur place

Nombreux exposants et producteurs locaux. Animations, spectacles et DJ.

Ambiance assurée.

Nous vous attendons nombreux. .

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 51 51 80 ocoeurdeschatillonnais@gmail.com

