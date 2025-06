Marchés Festifs du pays de Saint-Pardoux-Corbier Saint-Pardoux-Corbier 2 juillet 2025 17:00

Ils reviennent pour une nouvelle saison, les rendez-vous du mercredi soir à Saint-Pardoux-Corbier.

Nous serons tous de nouveau au rendez-vous, bénévoles, producteurs et musiciens, pour vous faire passer une agréable soirée.

Un orchestre différent chaque semaine, Dégâts Locos , groupe Fiesta 80’, Orchestre Aloha, Julien Proulhac, midgnight express, momo, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuiT.

Buvette, barbecues, tables, tout pour vous restaurer et vous rafraîchir.

Amenez vos couverts et composez votre repas sur place avec de bons produits (fruits, glaces, desserts, légumes, viandes, jus de fruits, vin, crêpes, pain, fromages…), tranquillement installé à l’ombre des arbres.

Un espace détente pour profiter tranquillement de votre boisson fraîche, pendant que petits et grands s’amusent avec les divers jeux d’enfants et adultes qui sont mis à disposition par l’association. .

Plan d’eau communal

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 92 82 19 pardusiensenfete19210@gmail.com

