Marchés Festifs Places Cardinal Maury et Aristide Briand, rue Louis Pasteur, rue et cours Saint Antoine Valréas

Places Cardinal Maury et Aristide Briand, rue Louis Pasteur, rue et cours Saint Antoine Centre-ville et tour de ville lors du marché hebdomadaire Valréas Vaucluse

Début : Mercredi 2025-07-16 09:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

A l’occasion du marché hebdomadaire de Valréas, la Ville de Valréas propose 4 mercredis exceptionnels avec au programme spectacles déambulatoires, musiques, danses, chansons, distribution de petits cadeaux, point d’informations touristiques, etc…

Places Cardinal Maury et Aristide Briand, rue Louis Pasteur, rue et cours Saint Antoine Centre-ville et tour de ville lors du marché hebdomadaire Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

English :

On the occasion of the weekly market in Valréas, the town of Valréas is offering 4 « exceptional » Wednesdays, with strolling shows, music, dance, song, giveaways, tourist information points, etc…

German :

Anlässlich des Wochenmarktes in Valréas bietet die Stadt Valréas vier « außergewöhnliche » Mittwoche an. Auf dem Programm stehen Wandervorführungen, Musik, Tanz, Gesang, die Verteilung von kleinen Geschenken, touristische Informationsstellen, usw…

Italiano :

In concomitanza con il mercato settimanale di Valréas, la città di Valréas propone 4 mercoledì « eccezionali », con un programma di spettacoli itineranti, musica, danza, canto, omaggi, punti di informazione turistica, ecc…

Espanol :

Coincidiendo con el mercado semanal de Valréas, la ciudad de Valréas propone 4 miércoles « excepcionales », con un programa de espectáculos de paseo, música, danza, canto, regalos, puntos de información turística, etc…

