Marchés gourmands de Foulayronnes

Espace culturel du Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-08-21

Venez profiter en famille ou entre amis d’une soirée festive et gustative. Au menu de nombreux foodtrucks présents.

Ambiance musicale tout au long de la soirée.

Les deux éditions du marché gourmand de Foulayronnes auront lieu les jeudis 24 juillet et 21 août, dès 19h, sur le parvis du Galion.

Espace culturel du Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 61 09 mairie@ville-foulayronnes.fr

English : Marchés gourmands de Foulayronnes

Come and enjoy a festive and tasty evening with family and friends. Numerous foodtrucks on the menu.

Musical entertainment throughout the evening.

German : Marchés gourmands de Foulayronnes

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen festlichen und geschmackvollen Abend. Auf der Speisekarte stehen zahlreiche Foodtrucks.

Musikalische Unterhaltung den ganzen Abend über.

Italiano :

Venite a godervi una serata festosa di cibo e bevande con la famiglia e gli amici. Il menù sarà ricco di piatti tipici.

Intrattenimento musicale per tutta la serata.

Espanol : Marchés gourmands de Foulayronnes

Venga a disfrutar de una velada festiva de comida y bebida con la familia y los amigos. Habrá un montón de foodtrucks en el menú.

Animación musical durante toda la velada.

L’événement Marchés gourmands de Foulayronnes Foulayronnes a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Destination Agen