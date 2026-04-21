Marchés gourmands de l’été Sous la halle Mirabel

Mirabel

Marchés gourmands de l’été

Sous la halle Place du village Mirabel Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-08-28

Vente à emporter ou dégustation sur place des produits locaux.

Le 29 mai bandas los festiban Le 26 juin soirée karaoké avec karalin Le 17 juillet soirée country Le 28 aout soirée avec le groupe moricette

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Sous la halle Place du village Mirabel 82440 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 87 29 17 77 apcmm.21@outlook.fr

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English :

Takeaway sales or on-site tasting of local produce.

May 29: bandas los festiban June 26: karaoke evening with karalin July 17: country evening August 28: evening with the group moricette

L’événement Marchés gourmands de l’été Mirabel a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais