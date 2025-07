Marchés gourmands d’Estillac Estillac

Sous la halle Estillac Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

2025-07-03

Venez profiter des douceurs culinaires de l’été en convivialité, grâce à l’accueil chaleureux de nos commerçants sous la Halle couverte d’Estillac. Des duos musicaux et groupes vous accompagneront tout au long du repas.

Sous la halle Estillac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 80 36 mairie@ville-estillac.fr

English : Marchés gourmands d’Estillac

Come and enjoy the culinary delights of summer in a convivial atmosphere, thanks to the warm welcome of our shopkeepers in the covered market of Estillac. Musical duos and groups will accompany you throughout the meal.

German : Marchés gourmands d’Estillac

Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten des Sommers in geselliger Runde, dank des herzlichen Empfangs unserer Geschäftsleute in der überdachten Halle von Estillac. Musikalische Duos und Gruppen werden Sie während des Essens begleiten.

Italiano :

Venite a gustare le delizie culinarie dell’estate in un’atmosfera amichevole, grazie alla calorosa accoglienza dei negozianti del mercato coperto di Estillac. Duetti e gruppi musicali vi accompagneranno per tutta la durata del pasto.

Espanol : Marchés gourmands d’Estillac

Venga a disfrutar de las delicias culinarias del verano en un ambiente acogedor, gracias a la cálida bienvenida de los comerciantes del mercado cubierto de Estillac. Dúos y grupos musicales le acompañarán durante toda la comida.

