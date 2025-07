Marchés gourmands musicaux de Boé Esplanade de la maison de Garonne Boé

Tous les vendredis soir à partir de 19h, du 4 juillet au 15 août 2025, venez profiter d’un moment festif et chaleureux à l’Esplanade de la Maison de Garonne, à Boé-Village.

Cet été, la convivialité, la gastronomie et la musique seront à l’honneur à Boé avec le retour tant attendu des Marchés Gourmands Musicaux !

Au programme cette année :

4 juillet Guillaume Parma

11 juillet Carnet de route

18 juillet DJ

25 juillet Jamaïka

1er août Picadilly

8 août Manu Animation

15 août Vertigo .

Esplanade de la maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 10 82 communication@ville-boe.fr

English : Marchés gourmands musicaux de Boé

Every Friday evening from 7pm, from July 4th to August 15th 2025, come and enjoy a warm and festive evening on the Esplanade de la Maison de Garonne, in Boé-Village.

German : Marchés gourmands musicaux de Boé

Vom 4. Juli bis zum 15. August 2025 können Sie jeden Freitagabend ab 19 Uhr auf der Esplanade de la Maison de Garonne in Boé-Village ein festliches und gemütliches Beisammensein genießen.

Italiano :

Ogni venerdì sera dalle 19.00, dal 4 luglio al 15 agosto 2025, venite a godervi una serata calda e festosa sull’Esplanade de la Maison de Garonne, a Boé-Village.

Espanol : Marchés gourmands musicaux de Boé

Todos los viernes a partir de las 19.00 h, del 4 de julio al 15 de agosto de 2025, venga a disfrutar de una velada cálida y festiva en la explanada de la Maison de Garonne, en Boé-Village.

