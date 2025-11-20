Marchés gourmands nocturnes Auzits
Marchés gourmands nocturnes Auzits vendredi 3 juillet 2026.
Marchés gourmands nocturnes
25 rue Madeleine Follereau Auzits Aveyron
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-31
2026-07-03 2026-07-31
A partir de 19h devant la salle des fêtes.
25 rue Madeleine Follereau Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 45 28 auzits.mairie@orange.fr
English :
From 7pm in front of the village hall.
German :
Ab 19 Uhr vor der Festhalle.
Italiano :
Dalle 19:00 davanti alla sala del villaggio.
Espanol :
A partir de las 19.00 horas, frente al ayuntamiento.
L’événement Marchés gourmands nocturnes Auzits a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)