Marchés gourmands nocturnes Auzits

Marchés gourmands nocturnes

25 rue Madeleine Follereau Auzits Aveyron

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-31

A partir de 19h devant la salle des fêtes.

25 rue Madeleine Follereau Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 45 28 auzits.mairie@orange.fr

English :

From 7pm in front of the village hall.

German :

Ab 19 Uhr vor der Festhalle.

Italiano :

Dalle 19:00 davanti alla sala del villaggio.

Espanol :

A partir de las 19.00 horas, frente al ayuntamiento.

